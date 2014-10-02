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محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقة الشيخ زايد بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة

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محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقة الشيخ زايد بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقة الشيخ زايد بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث وأحمد عبد الغفار رئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء بحديقة الشيخ زايد أمام مقر ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى تفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال صيانة وتجديد النافورة الخاصة بالحديقة وصيانة المقاعد وتهذيب الاشجار والنظافة العامة والتى نفذها العاملون بجهاز التجميل والتطوير بالتعاون والتنسيق مع الحى باعتبار أن هذه الحديقة إحدى الحدائق العامة بالمدينة والتى تعتبر أحد المتنفسات لأبناء وأهالى المنطقة .

وأكد محافظ الإسماعيلية على رئيسا الحى وجهاز التجميل بضرورة متابعة أعمال النظافة اليوم للحديقة أولا بأول والاهتمام باعمال الصيانة الدورية لها وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمنطقة .

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