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رالف لورين تنظّم جولة عالمية لحقيبة THE GIANT RICKY

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رالف لورين تنظّم جولة عالمية لحقيبة THE GIANT RICKY رالف لورين تنظّم جولة عالمية لحقيبة THE GIANT RICKY

الخميس 02-10-2014 14:34

احتفالاً بإطلاق أحدث إصدارات حقيبة رالف لورين Ralph Lauren الأسطورية Ricky، الناعمة، تعرض العلامة العالمية نسخة عملاقة من هذه الحقيبة المميزة في متاجرها حول العالم.
استوحيت هذه الحقيبة من حقيبة Ricky بتصميمها الدقيق، حيث عمل فريق من أربعة خبراء فنيين طوال شهر كامل لصناعة النسخة العملاقة ذات التفاصيل الرائعة من الحقيبة. تضمّ حقيبة Ricky الضخمة كل التفاصيل الأصلية التي تتمتع بها حقيبة Ricky الناعمة، من الجلد الإيطالي إلى جرسها الأساسي إلى الحلقات وحتى قفلها العملي، مجسدة بذلك رسمتها المتناسقة وبراعة العمل اليدوي المشغول فيها من التشكيل إلى التفصيل وأخيراً التثبيت. يبلغ ارتفاع هذه التحفة الفنية 6 أقدام ويبلغ عرضها 5 أقدام، وبذلك تكون أكبر بمقدار أربع مرات من حقيبة Ricky الناعمة وتزن حوالي 113 كيلوجرام تقريباً.
وقد جالت هذه الحقيبة العملاقة دور العالم، وعواصم الموضة وبدأت محطتها الأخيرة يوم أمس في متجر العلامة في دبي مول في مدينة دبي.

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سيدتي