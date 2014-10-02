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حقيبة D-CUBE الجديدة من تودز

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حقيبة D-CUBE الجديدة من تودز حقيبة D-CUBE الجديدة من تودز

الخميس 02-10-2014 15:04

لا تُهمل اليساندرا فاكينيتي أية تفاصيل حين تفتح أبواباً جديدةً في عالم التصميم، فهي تأتي وخلفها تراث عريق من الصنعة الإيطالية الأصيلة، وتحمل بيديها بذور تصاميم مبدعةٍ وُجدت لتعيش طويلاً. واليوم، أعادت هذه المصممة المبدعة ابتكار حقيبة "تودز"Tod’s الشهيرة "دي كيوب" D-CUBE من خلال مجموعة غنيّة وفخمة.
تعدّ هذه الحقيبة الجديدة جزءاً من التطوّر الطبيعي لخط "دي باغ" D-Bag، الذي تشتهر حقائبه بالضلع في المنتصف. وتأتي حقيبة "دي كيوب" D-CUBE اليوم (والتي كانت موجودة أصلاً بتصاميم تعتمد على المساحات اللونية الثابتة)ٍ بتصميم متقاطع (Check)، مع لمسات هندسية تحاكي سرج الحصان. تتوافر الحقيبة بإصدار "نيو" بلونين (Neo two tone) مع لمسات ثلاثية الأبعاد.

لا تتردّدي في اختيار حقيبتك من مجموعة D-Cube الجديدة من Tod's لتزيدي من فخامة إطلالتك هذا الموسم.

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سيدتي