أناقتك في الصيف بتوقيع Paul Smith

أطلق المصمّم البريطاني بول سميث مجموعته للرجال لموسم ربيع وصيف ٢٠١٥ في أسبوع الموضة في باريس في جو إستوائي الطابع.

برزت ألوان البنفسجي والأزرق بتدرجاته، واندمجت بشكل رائع مع قماش الساتان الذي كان طاغياً في تصميمه للسراويل الرياضية والسترات والبدلات الرسمية، فيبدو أن الشعور بالراحة التامة هو هدف بول سميث هذا الموسم.

كما طغت ألوان قوس قزح على القمصان القطنية، برزت الكنزات المخطّطة ذات القماش الخشن، والسراويل الفضفاضة مع نقشات متنوعة الألوان والطبعات، تحمل معها الطابع الاستوائي. وضمت المجموعة كذلك تصاميم الشورتات الواسعة التي لم تخل من النقشات المتعددة الأشكال والالوان الغنيّة.

باختصار، قدّم بول سميث تصاميم مريحة بكل معنى الكلمة لكل رجل يبحث عن إطلالة عصرية ومريحة.