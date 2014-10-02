أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أناقتك في الصيف بتوقيع Paul Smith

Google+ Print
أناقتك في الصيف بتوقيع Paul Smith أناقتك في الصيف بتوقيع Paul Smith

الخميس 02-10-2014 17:29

أطلق المصمّم البريطاني بول سميث مجموعته للرجال لموسم ربيع وصيف ٢٠١٥ في أسبوع الموضة في باريس في جو إستوائي الطابع.
برزت ألوان البنفسجي والأزرق بتدرجاته، واندمجت بشكل رائع مع قماش الساتان الذي كان طاغياً في تصميمه للسراويل الرياضية والسترات والبدلات الرسمية، فيبدو أن الشعور بالراحة التامة هو هدف بول سميث هذا الموسم.
كما طغت ألوان قوس قزح على القمصان القطنية، برزت الكنزات المخطّطة ذات القماش الخشن، والسراويل الفضفاضة مع نقشات متنوعة الألوان والطبعات، تحمل معها الطابع الاستوائي. وضمت المجموعة كذلك تصاميم الشورتات الواسعة التي لم تخل من النقشات المتعددة الأشكال والالوان الغنيّة.
باختصار، قدّم بول سميث تصاميم مريحة بكل معنى الكلمة لكل رجل يبحث عن إطلالة عصرية ومريحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي