أسرع إقالة لمدرب في الزمالك.. العميد يتفوق على بوكير وجعفر

بات حسام حسن أسرع مدرب تتم إقالته في تاريخ الزمالك الحديث بعد أن تولى تدريب الفريق لمدة شهرين ويومين فقط متفوقا على بوكير وفاروق جعفر.
وكان الزمالك قد أعلن عن إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بعد تواضع نتائج الفريق تحت قيادة العميد إذ فاز في مباراة واحدة فقط من 6 خاضها ليصبح أسرع من تم إقالته في الألفية الثالثة.
وتفوق العميد على الألماني ثيو بوكير الذي أقيل بعد المباراة الأولى في الدوري أمام الاتحاد السكندري إلا أنه بقي في تدريب الفريق لأكثر من 90 يوما إذ تولى في بداية مايو 2005 قبل أن تتم إقالته في 14 أغسطس من العام ذاته.
كما تفوق حسام حسن على فاروق جعفر الذي خلف بوكير إذ تولى في أغسطس 2005 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2005 بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي.
حتى هنري ميشيل في ولايته الثانية التي درب فيها الزمالك عام 2009، تولى منصبه رسميا في نهاية أغسطس 2009 قبل أن تتم إقالته في نهاية نوفمبر من العام ذاته.
ملحوظة: محمد صلاح تولى تدريب الزمالك لأقل من 24 ساعة إلا أنه كان بصفة مؤقتة مما لا يجعله ضمن القائمة.