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الافتتاح التجريبى لمشروع المجزرة الآلى الجديد بمنطقة أبو خليفة بمركز القنطرة

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الافتتاح التجريبى لمشروع المجزرة الآلى الجديد بمنطقة أبو خليفة بمركز القنطرة الافتتاح التجريبى لمشروع المجزرة الآلى الجديد بمنطقة أبو خليفة بمركز القنطرة

الافتتاح التجريبي لمجزرة

شهد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص – محافظ الاسماعيلية – بدء التشغيل والافتتاح التجريبى، لمشروع المجزر الآلى الجديد بمنطقة أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، والذى تبلغ تكلفته المالية نحو 39 مليون جنيها، وتم انشاؤه وتجهيزه تحت اشراف وزارة الانتاج الحربى المقام على مساحة أجمالية تصل حوالى واحد ونصف فدان.

وتم تجهيزه باحدث وسائل تكنولوجيا المجازر الآلية، والذى يخدم محافظة الاسماعيلية وتوابعها من المراكز والمدن بالكامل، وتم تزويده بفصل تعليمى لتدريب طلبة كلية الطب البيطرى، بالاضافة الى وحدة توليد كهرباء خاصة بالمجزر ومحول كهربائى خاص، لتوفير مصادر بديلة للتيار الكهربائى فى المجزر بالاضافة لكونه مزود بخط يدوى للذبيح الى جانب الخطوط الآلية.

وخلال زيارة محافظ الاسماعيلية، لمتابعة بدء التشغيل والافتتاح التجريبى للمجزر، شهد المحافظ أعمال الذبح ومراحل الإعداد والتجهيز للحوم بعد الذبح ، حتى تخرج لطرحها بالأسواق ومنافذ البيع للجمهور.

ومن المقرر أن يتم التفعيل الفعلى والافتتاح الرسمى للمجزر، خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أعياد أكتوبر المجيدة .

رافق المحافظ عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والدكتورة صبرية محمد موسى وكيل وزارة الطب البيطرى بالاسماعيلية، واللواء مهندس محمود عبد الهادى ممثلا عن وزارة الانتاج الحربى والمشرف العام على تنفيذ المشروع، والمهندس يسرى عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية وحسن الجاويش مدير عام مديرية والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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