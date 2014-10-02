بالفيديو:نصائح مجرّبة لرشاقة الطالبات

مع بداية العام الجامعي الجديد، ثمّة أزمة تواجه الطالبات، متمثّلة في حظوظهن المرتفعة في زيادة أوزانهنّ، بسبب قضاء جلّ أوقاتهن خارج المنزل، وبالتالي استهلاك وجبات مالحة وحلوة غير صحيّة!

ولتفادي هذه الأزمة، تُقدّم المعالجة الغذائيّة كريستال أبي عاصي، في ما يلي، أبرز النصائح الهادفة إلى الحفاظ على جسم رشيق ومتناسق، لهذه الفئة من الفتيات:

_ يجدر عدم إغفال تناول وجبة الفطور، فمن المثبت أنّ الطالبات اللواتي يتناولن فطورهن صباحاً لا يشعرن بالجوع خلال النهار، ويتمتعن بنشاط وحيويّة.

ولكن، يُنصح أن تخلو هذه الوجبة من: الحلويات، و"الدونات" و"الكرواسان" و"الكيك"، بسبب قدرة الجسم على امتصاص كمّ السكّر بسرعة، ممّا يسبّب زيادة في الوزن. وبالمقابل، من المفضّل أن تضمّ هذه الوجبة نسبةً هامّةً من البروتينات (اللبنة وجميع صنوف الجبن الأبيض)، فيما الصعتر والزيت ممتازان لهذه الفترة من النهار، نظراً إلى احوائهما على أحماض "أوميغا 3" المفيدة للتركيز.

_ يجب أكل الوجبات الخفيفة الصحيّة، خلال النهار، تفادياً للضعف أمام مغريات الطعام الأخرى، مع ضرورة تجنّب الحلويات والشوكولاتة. أمّا المكسّرات النيئة، كاللوز والجوز، فزاخرة بالبروتينات، التي تمنح الشعور بالشبع لمدّة أطول، كما ترفع من مستوى النشاط.

_ يُفضّل شرب كمّ وافر من الماء، لأنّه يمنع الإفراط في تناول الوجبات، ويُرطّب الجسم.

- يُحبّذ البعد عن استهلاك الحلويات! فإذ صحيح أنّ هذه الأخيرة تمنح شعوراً بالنشاط السريع، لكنّه لا يدوم طويلاً، إذ بعد ساعة، سيشعر متناولها بالجوع والخمول! ولذا، يُنصح بتناول "السندويش" المعدّ من خبز القمح الكامل الغني بالألياف، الذي يتطلّب وقتاً أطول في الهضم، وبالتالي يدفع بعيداً عن الوقوع أمام مغريات الحلوى!

_ يُوصى بالاستفادة من وقت الفراغ في المشي في حرم الجامعة برفقة زميلة، عوضاً عن الجلوس. وكذلك يُفضّل استبدال استخدام المصعد بالسلّم.

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