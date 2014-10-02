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ميسى: نيمار يمكنه أن يصبح افضل لاعب فى العالم

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ميسى: نيمار يمكنه أن يصبح افضل لاعب فى العالم ميسى: نيمار يمكنه أن يصبح افضل لاعب فى العالم

نيمار

أعرب الارجنتينى ليونيل ميسى عن اعتقاده بأن البرازيلى نيمار زميله فى نادى برشلونه يمكنه ان يصبح افضل لاعب فى العالم.
> كان البرازيلى الدولى انضم للنادى الكتالونى فى بداية الموسم الماضى ولكنه واجه موسما اول غير مستقر فى كامب نو ولكنه الآن بدأ يتالق بعد ان تخلص من مشكلات الاصابة والجدل الذى اثير حول تكلفة انتقاله.

وحتى الآن سجل نيمار سبعة اهداف للبارسا فى سبع مباريات فى كافة البطولات ويشعر ميسى ان اللاعب /22 عاما/ يزداد قوة يوما بعد يوم.

وقال ميسى فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس “انها مجرد السنة الثانية ولكن تربطنى علاقة قوية بنيمار سواء داخل او خارج الملعب وهو فتى رائع”.

واضاف “بسبب مايملكه من امكانات فاننى اعتقد ان نيمار يمكن ان يصبح افضل لاعب فى العالم وهو لاعب كبير وهى متعة ان نلعب سويا”.

أ ش أ

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