بالفيديو .. تعادل النصر والحدود يرسل الأهلي للمركز الأخير

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مباراة النصر وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تقدم النصر بهدف أحمد فليكس في الدقيقة الثانية، وأدرك محمود علاء التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 12، قبل أن يخطف محمد زيزو التقدم في الدقيقة 27.

وعقب بداية الشوط الثاني بدقيقتين، تعادل فينسن دي فونيه لحرس الحدود.

بتلك النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى ثماني نقاط محتلا المركز الثالث، بينما قفز النصر للمركز قبل الأخير تاركا الأهلي في المركز الأخير.

يُذكر أن الأهلي لم يلعب أي مباراة إلى الأن في الدوري الممتاز، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الرجاء يوم الخميس.

شاهد - أهداف المباراة