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مدرب ' الإنجاز الغاني ' في مونديال 2010 يرحب بتدريب الزمالك

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مدرب ' الإنجاز الغاني ' في مونديال 2010 يرحب بتدريب الزمالك مدرب ' الإنجاز الغاني ' في مونديال 2010 يرحب بتدريب الزمالك

تواصلت عروض المدربين على نادي الزمالك بعد إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ووصلت إلى الصربي ميلوفان رايفاتش المدير الفني الأسبق لغانا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وعلم FilGoal.com أن رايفاتش تم عرضه على مسؤولي نادي الزمالك ولا يمانع تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وقام عدد من الوكلاء بترشيح أسماء عديدة منهم البرتغالي باولو دوراتي بعد إقالة حسام حسن لسوء النتائج.

رايفاتش يتولى حاليا مسؤولية الإدارة الفنية للاتحاد الغاني لكرة القدم، وربطته تقارير غانية باختياره لقيادة النجوم السوداء خلفا لكواسي أبياه.

رايفاتش -60 عاما- قاد منتخب غانا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 وحقق إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى ربع النهائي والخروج على يد أوروجواي بركلات الترجيح.

وعمل رايفاتش في عدة دول عربية منها قطر ودرب السد القطري ومنتخب قطر، وتولى قيادة أهلي جدة في موسم 2010/2011.

وكان رايفاتش من الأسماء المرشحة لتدريب منتخب في سبتمبر 2011 خلفا لحسن شحاتة في قائمة ضمت أربعة مدربين من ضمنهم بوب برادلي الذي تولى المسؤولية.

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