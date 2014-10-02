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وفد من الأزهر يزور طفلة كفرالشيخ المغتصبة

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أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، وفدا من الأزهر الشريف برئاسة الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد جميعة، مدير عام الشؤون الفنية، لزيارة الطفلة رحمة حسن محمود عبدالعزيز، الطالبة بمعهد أجيون الأزهري الابتدائي بقرية أجيون بمركز فوه في كفر الشيخ، والتي تعرضت للاغتصاب، بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

ونقل وفد الأزهر للطالبة وأسرتها تمنيات الطيب لها بالشفاء العاجل، وأكد أن جميع من يعمل بالأزهر يقف معها قلبا وقالبا في محنتها ويتألمون لألمها، وقدم لها شيكا بمبلغ 10 آلاف جنيه، كإعانة عاجلة.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا، صباح الخميس، بإعفاء الطفلة من المصروفات الدراسية حتى إتمام دراستها بالتعليم الأزهري.

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