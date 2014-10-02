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«التنمية السياحية» تعلن عن استثمارات جديدة بالعين السخنة والبحر الأحمر

  • مصر
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أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، عن أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قامت بالإعلان عن عدة فرص لإقامة مشروعات للتنمية والاستثمار بمنطقـتى العيـن السخنة والبحر الأحمر.

وقال المهندس سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة قد تلقت 76 طلبًا استثماريًّا، وتقدم 45 عرضًا، واجتاز معايير المفاضلة الفنية 44 عرضًا، وانتهت الهيئة من البـت المالى لهــذه العــروض، حيــث أسفــرت النتائج عــن قبول أربعة عـروض لمشروعات تنموية جديدة منهــا 3 مشروعات بالعين السخنة شمال أبوالدرج على مساحة إجمالية (655 ألف م2) بأسعار تراوحت بين 81 دولارًا للمتر المربع، و200 دولار للمتر المربع، وبالنسبة للمشروع الرابع جنوب مرسى علم على مساحة (5 ملايين م2) للتنمية المتكاملة بواقع 9.5 دولار/م2.

كما أعرب رئيس الجهاز عن تفاؤله الشديد بالمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الفعلى خلال العام الحالى 2014/2015.

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