مقتل مسجل خطر بالرصاص في خصومة ثأرية بسوهاج

لقي مسجل خطر مصرعه، الخميس، في خصومة ثأرية بناحية قرية البورة دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج.

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز البلينا، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية قرية البورة دائرة المركز.

انتقل إلى المكان مأمور وضباط المركز، وتبين للعقيد محمود حسن، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، أنه أثناء مرور المدعو بكار خيري بكار، 25 سنة، عاطل، والمسجل جنائيًّا شقي خطر سرقات عامة، والمتهم في العديد من القضايا، ينتمي لعائلة «بكار» بقرية العوكلية دائرة مركز البلينا، بناحية البورة دائرة المركز، أطلق عليه الرصاص 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وأشارت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز البلينا إلى أن الأشخاص الذين أطلقوا الرصاص على المجني عليه ينتمون إلى عائلة «الهمامية» بناحية الحلافي دائرة المركز، والتي لها خصومة ثأرية مع عائلة القتيل.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.