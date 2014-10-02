التعليم تطلق خدمة تتيح لأولياء الأمور متابعة حضور أبنائهم للمدرسة

تستعد وزارة التربية والتعليم، لإطلاق خدمة جديدة بمدارس المرحلة الثانوية، تمكن أولياء الأمور من متابعة غياب أبنائهم إلكترونيًّا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بضرورة متابعة حضور وغياب الطلبة والمعلمين بالمدارس الثانوية العامة، وتفعيلًا لدور تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات تعليمية تتسم بالدقة والسرعة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الخدمة تأتي تمهيدًا لتمكين أولياء الأمور، من متابعة غياب أبنائهم، حيث يمكن لولي الأمر عن طريق الرقم القومي للطالب، الاستعلام عن غياب نجله، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني، تم إعداده بمعرفة فريق نظم المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي بالوزارة، متاح من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لبوابة الوزارة، على أن يبدأ التسجيل بداية من الأحد، 12 أكتوبر الجاري.