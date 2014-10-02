واشنطن تعلن عن صفقة لبيع صواريخ «باتريوت» للسعودية والإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الولايات المتحدة ستبيع بطاريات صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار، وشاحنات قاذفات صواريخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 900 مليون دولار.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، الخميس، عن بيان للوكالة الفيدرالية الأمريكية المكلفة بمراقبة بيع الأسلحة إشارتها إلى أن السعودية طلبت شراء 202 صاروخ باتريوت من نوع «بي.آي.سي-3»، وهي الصيغة الأكثر تقدما في أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ وتجهيزات أخرى من هذا النوع.

وأوضحت الوكالة أن عرض البيع هذا من شأنه أن يساعد على تجديد صواريخ «باتريوت» الحالية في السعودية التي يصعب الاحتفاظ بها بسبب عمرها ومحدودية توفر قطع الغيار، لافتة إلى أن هذه الصفقة ستساهم أيضا في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن شريك كان ولا يزال قوة مهمة من أجل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما أعلنت وزارة الدفاع، الكونجرس، بعملية بيع مقررة لـ12 شاحنة قاذفة صواريخ متعددة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتواجه التحديات الحالية والمستقبلية ولزيادة حماية منشآتها الأساسية، مضيفة أن هذه الصفقة من شأنها أن تعزز قدرة الإمارات العسكرية في عملياتها مع القوات الأمريكية.

يشار إلى أنه أمام الكونجرس الأمريكي 30 يوما لتقديم الاعتراضات على عمليات بيع الأسلحة، وفي حال لم يتقدم بأي اعتراض يكون عندئذ بإمكان الحكومة الأمريكية أن تفاوض على هذين العقدين مع الدولتين.