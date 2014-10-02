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الرئيس يصدر قرارا بقانون منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الشخصية الاِعتباري​ة.

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الرئيس يصدر قرارا بقانون منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الشخصية الاِعتباري​ة. الرئيس يصدر قرارا بقانون منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الشخصية الاِعتباري​ة.

أصدر  لرئيس عبد الفتاح ، قراراً بقانون بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Justالشخصية الاِعتبارية، حيث نص القرار في مادته الأولى على اعتبار الجامعة مرفقا عاما تعليميا ذا طبيعة خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها قانونا رئيس الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تأسيس الجامعة بين حكومتي واليابان قد تم إبرامه في عام 2009، ثم صدر قرار بإنشائها في عام 2011، إلا أن الاتفاق المنشئ للجامعة لم يتضمن الإشارة إلى تمتع هذه الجامعة بالشخصية الاعتبارية، حيث أن القانون المدني المصري يحدد “حصرياً” الأشخاص الاعتبارية، ولذا فقد كان من الأهمية بمكان أن يصدر  الرئيس قراراً بقانون بمنح هذه الجامعة الشخصية الاعتبارية، بحيث تكون لها ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، وهي من الأمور الضرورية لتسيير مهام الجامعة.

وتعد هذه الجامعة إحدى ثمار التعاون المتميز بين مصر واليابان، الذي يشمل مجالات متعددة، ولاسيما المجال الفني والتعليمي.

 

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