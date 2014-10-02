' دوارتي لا يمانع تدريب الزمالك '

أكد محمد شيحة وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي باولو دوارتي في الشرق الأوسط، أن البرتغالي مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق لا يمانع تدريب الزمالك.

وأوضح شيحة في تصريحات لـFilGoal.com أنه وحتي تلك اللحظة لم يقدم الزمالك أي عرض رسمي إلى دوارتي.

وحسبما أشار شيحة فأن المدير الفني البرتغالي لا يمانع أن يحل بديلا لحسام حسن كمدير فني للزمالك.

ويناقش مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور في الوقت الحالي مصير بقاء حسام حسن كمدير فني للفريق من عدمه.

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دوارتي من مواليد مدينة بورتو البرتغالية ولعب في العديد من الأندية البرتغالية أبرزها ماريتيمو ولييريا.

ويعرف المدرب البرتغالي بـ" مورينيو إفريقيا" نظرا لأنه يتقن اللغة البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، تماما مثلا البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي.

بابلو صاحب الـ45 عاما شغل منصب المدير الفني للييريا في بداية مشواره التدريبي، بجانب مورينيو، ونجح في تحقيق لقب الكأس حينها.

وتولي مهمة تدريب منتخب بوركينا فاسو في بداية عام 2008، ليشهد المنتخب الإفريقي طفرة كبيرة في التصنيف بفضل دوارتي.

ليرحل بعدها ويتولي تدريب منتخب الجابون وفشل في حجز مكانا للمنتخب في تصفيات كأس العالم البرازيل 2014.

يُذكر أن الزمالك استهل الموسم الجديد بخسارة السوبر المصري أمام الأهلي، وهو الأمر الذي تسبب في توتر الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وتعادل الزمالك للمرة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري المصري، منذ انطلاق مشوار القلعة البيضاء في الدوري.