أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' دوارتي لا يمانع تدريب الزمالك '

Google+ Print
' دوارتي لا يمانع تدريب الزمالك ' ' دوارتي لا يمانع تدريب الزمالك '

أكد محمد شيحة وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي باولو دوارتي في الشرق الأوسط، أن البرتغالي مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق لا يمانع تدريب الزمالك.

وأوضح شيحة في تصريحات لـFilGoal.com أنه وحتي تلك اللحظة لم يقدم الزمالك أي عرض رسمي إلى دوارتي.

وحسبما أشار شيحة فأن المدير الفني البرتغالي لا يمانع أن يحل بديلا لحسام حسن كمدير فني للزمالك.

ويناقش مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور في الوقت الحالي مصير بقاء حسام حسن كمدير فني للفريق من عدمه.

طالع - مجلس الزمالك يرفض استمرار التوأم.. و3 أجانب مرشحين

دوارتي من مواليد مدينة بورتو البرتغالية ولعب في العديد من الأندية البرتغالية أبرزها ماريتيمو ولييريا.

ويعرف المدرب البرتغالي بـ" مورينيو إفريقيا" نظرا لأنه يتقن اللغة البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، تماما مثلا البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي.

بابلو صاحب الـ45 عاما شغل منصب المدير الفني للييريا في بداية مشواره التدريبي، بجانب مورينيو، ونجح في تحقيق لقب الكأس حينها.

وتولي مهمة تدريب منتخب بوركينا فاسو في بداية عام 2008، ليشهد الإفريقي طفرة كبيرة في التصنيف بفضل دوارتي.

ليرحل بعدها ويتولي تدريب منتخب الجابون وفشل في حجز مكانا للمنتخب في تصفيات كأس العالم البرازيل 2014.

يُذكر أن الزمالك استهل الموسم الجديد بخسارة السوبر المصري أمام الأهلي، وهو الأمر الذي تسبب في توتر الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وتعادل الزمالك للمرة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري المصري، منذ انطلاق مشوار القلعة البيضاء في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب