أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل الأهلي.. حازم يعوض علي ورزق أساسي

Google+ Print
تشكيل الأهلي.. حازم يعوض علي ورزق أساسي تشكيل الأهلي.. حازم يعوض علي ورزق أساسي

يدفع خوان جاريدو المدير الفني لفريق الأهلي بمدافعه شريف حازم في مركز الظهير الأيمن أمام الرجاء، لتعويض غياب باسم علي للإيقاف.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف باسم علي شهرا، لتوقيعه لناديي الأهلي والزمالك في وقت واحد.

وحافظ موسى يدان على موقعه في التشكيل الأساسي، بعد تألقه أمام القطن الكاميروني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: صبري رحيل - سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم.

الوسط: وليد سليمان - حسام غالي - محمد رزق - حسام عاشور - موسى يدان.

الهجوم: عمرو جمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع