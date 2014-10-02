تشكيل الأهلي.. حازم يعوض علي ورزق أساسي

يدفع خوان جاريدو المدير الفني لفريق الأهلي بمدافعه شريف حازم في مركز الظهير الأيمن أمام الرجاء، لتعويض غياب باسم علي للإيقاف.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف باسم علي شهرا، لتوقيعه لناديي الأهلي والزمالك في وقت واحد.

وحافظ موسى يدان على موقعه في التشكيل الأساسي، بعد تألقه أمام القطن الكاميروني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: صبري رحيل - سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم.

الوسط: وليد سليمان - حسام غالي - محمد رزق - حسام عاشور - موسى يدان.

الهجوم: عمرو جمال.