عبد الشافي: عرض الأهلي؟ مصائب قوم عند قوم فوائد

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، مقولة دفعت محمد عبد الشافي للانتقال من الزمالك إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وأوضح عبد الشافي: "فوجئت بوكيلي أحمد يحيى يبلغني برغبة النادي السعودي بضمي، لتعويض إصابة ظهيره الأيسر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "مصائب قوم عند قوم فوائد"، مشيرا إلى أنه لم يتخيل الرحيل وارتداء قميص آخر غير قميص الزمالك.

وتابع ساخرا: "نعم انتقلت للأهلي في السعودية، ولكنه يرتدي القميصين الأبيض والأخضر مثل الزمالك".

وعن تراجع نتائج الزمالك، رد عبد الشافي: "كان يمكن أن نتعرض لسيناريو مباراتي الداخلية والشرطة أمام الجيش، الفارق أننا في الأولى سجلنا الفرص المتاحة لنا، وواجهنا سوء حظ في المباراتين التاليتين".