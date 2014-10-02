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عبد الشافي: عرض الأهلي؟ مصائب قوم عند قوم فوائد

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عبد الشافي: عرض الأهلي؟ مصائب قوم عند قوم فوائد عبد الشافي: عرض الأهلي؟ مصائب قوم عند قوم فوائد

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، مقولة دفعت محمد عبد الشافي للانتقال من الزمالك إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وأوضح عبد الشافي: "فوجئت بوكيلي أحمد يحيى يبلغني برغبة النادي السعودي بضمي، لتعويض إصابة ظهيره الأيسر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "مصائب قوم عند قوم فوائد"، مشيرا إلى أنه لم يتخيل الرحيل وارتداء قميص آخر غير قميص الزمالك.

وتابع ساخرا: "نعم انتقلت للأهلي في ، ولكنه يرتدي القميصين الأبيض والأخضر مثل الزمالك".

وعن تراجع نتائج الزمالك، رد عبد الشافي: "كان يمكن أن نتعرض لسيناريو مباراتي الداخلية والشرطة أمام الجيش، الفارق أننا في الأولى سجلنا الفرص المتاحة لنا، وواجهنا سوء حظ في المباراتين التاليتين".

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