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استقالة رئيسة جهاز حماية الرئيس الأمريكي وسط جدل حول أمن البيت الأبيض

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بعد عملية تسلل إلى البيت الأبيض أثارت جدلاً حاداً، قدمت رئيسة الجهاز السري شرطة النخبة المكلفة حماية الرئيس الأمريكي، استقالتها، الأربعاء، على خلفية سجال حول ثغرات في أمن باراك أوباما.

وأعلن وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، في بيان: «اليوم قدمت جوليا بيرسون مديرة الجهاز السري استقالتها وقبلتها».

وكانت مديرة شرطة النخبة المكلفة حماية الرئيس الأمريكي وعائلته وكذلك الشخصيات الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعرضت، الثلاثاء، في الكونجرس لانتقادات شديدة بعد عملية تسلل إلى البيت الأبيض.

وتمكن مقاتل سابق في العراق، مساء 19 سبتمبر، من تسلق السياج الشمالي للبيت الأبيض الذي يرتفع 2،30 متر ثم جرى لأكثر من ستين متراً قاطعاً الفناء وعناصر الأمن يلاحقونه.

وقد نجح في الدخول من الباب الرئيسي إلى الطابق الأرضي من البيت الأبيض وعبر عدة قاعات قبل أن يتم توقيفه في نهاية المطاف داخل الصالون الكبير المعروف بـ«ايست روم».

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