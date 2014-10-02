بالصور .. توزيع 1000 كيلو لحوم بلدي على الأسر الفقيرة بالأقصر

كلف اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وكيل وزارة الزراعة المهندس خالد منوفي بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء بالمحافظة لاستلام الحصة المقررة للمحافظة من اللحوم البلدية التي سيتم توزيعها للمواطنين والفئات الاكثر احتياجا بالمحافظة .

وأشرف اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر علي توزيع 1000 كيلو لعمال النظافة والاحياء والأسر الفقيرة مجانا كهدية عيد الاضحي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار توجيهاته لتوزيع 200 طن من اللحوم البلدية علي 100 ألف أسرة بسيطة في المحافظات والمناطق النائية .

وأكد اللواء عادل مهران ضرورة الإلتزام بالإجراءات التي حددها قطاع الثروة الحيوانية فيما يتعلق بخطة الذبح والتوزيع وكشوف المستحقين، حيث يتم التوزيع داخل منفذ توزيع مديرية الزراعة بالأقصر بمعرفة رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الإجتماعية وإدارتها ومكاتبها الموجودة بالمراكز.