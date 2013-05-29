مرسي يشكل لجنة للتواصل بين الرئاسة والمجتمع المدني

مرسي: نبدأ عهدا جديدا بين الدولة والمجتمع المدني تقوم على التكامل لا "الهيمنة"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 29 دقيقة

قال الرئيس محمد مرسي إنه أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة للتنمية المجتمعية بمكتب الرئيس لتحقيق التواصل الدائم بين الرئاسة والمجتمع المدني لتذليل العوائق التي تواجهه.

وتابع مرسي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المؤسسات الأهلية بمركز المؤتمرات: "تحقيقا لأحد أهم مطالب الثورة تقدمت اليوم إلى مجلس الشورى بأول مشروع لقانون المنظمات الأهلية غير الحكومية لتمكين المجتمع المدني، ونعمل على تفعيل دور الجمعيات الأهلية وإشراكها في صنع السياسة العامة للدولة وترشيد قراراتها".

وأكد أن الدولة لن تتجاهل قدرات الشعب أو تسعى لتقييدها، ولن تقف الدولة عائقا أمام أي يد تبني أو تساهم في تنمية مصر الحبيبة.

وواصل مرسي: "نبدأ عهدا جديدا من الشراكة بين الدولة والمجتمع تعتمد على التكامل وليس سيطرة أو هيمنة من قِبل الدولة تجاه المجتمع المدني".

وشدد على أن أولوية مؤسسة الرئاسة دعم منظمات المجتمع المدني ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها إيمانا بأن تطور ونجاح العمل الأهلي من أهم سبل تنمية الوطن.