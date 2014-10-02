فاروق جعفر: أبو تريكة وقع على عقود للزمالك .. والنادي فرط فيه

كشف فاروق جعفر عن كواليس جديدة في صفقة انتقال محمد أبو تريكة أفضل لاعب في الكرة المصرية خلال العقد الأخير إلى الأهلي بدلا من الزمالك.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية :"أبو تريكة وقع بالفعل على عقود الانضمام للزمالك، واحتفظ بالأوراق معي كضامن".

وتابع جعفر "كنت مديرا فنيا للترسانة وقتها، وكان هناك شرط اذا التزم الزمالك به، سينضم أبو تريكة إلى الفريق الأبيض".

وأضاف "ولكن لم يلتزم الزمالك بتنفيذ هذا الشرط، لينتقل أبو تريكة إلى الأهلي في اليوم الذي يليه".

أبو تريكة انضم إلى المارد الأحمر في 2004، ليحقق مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات الفردية.