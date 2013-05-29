22 يونيو.. نظر دعوى النائب العام السابق للحصول على صيغة تنفيذية لحكم بطلان عزله

تنظر الدعوى أمام الدائرة "120 طلبات رجال القضاء" برئاسة المستشار سناء خليل صاحب حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي

كتب : الوليد إسماعيل منذ 24 دقيقة

حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي جلسة 22 يونيو المقبل لنظر دعوى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار عزله وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.

وتنظر الدعوى أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل الذي أصدر حكم بطلان تعيين النائب العام، وتقدم النائب العام الحالي طلعت عبدالله بطلب لرده ورفضته الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف وغرمته 12 ألف جنيه في سابقة هي الأولي من نوعها.

وكان النائب العام السابق طالب قلم كتاب محكمة الاستئناف بالحصول على صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالي، إلا أن قلم الكتاب امتنع عن منحه الصيغة التنفيذية بحجة أن الحكم ابتدائي وليس نهائيا فأقام دعوى للحصول على الصيغة التنفيذية أمام الدائرة مصدرة الحكم برئاسة المستشار سناء خليل.

وفي الجلسة الأولى لنظر الدعوى طلب النائب العام رد هيئة المحكمة وأحيل طلب الرد لدائرة مدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه فحجزته للحكم بجلسة أول أمس، ثم أصدرت حكمها برفض الطلب ومصادرة الكفالة المدفوعة مقدما، وغرمت النائب العام 12 ألف جنيه وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد موعد جديد لنظرها أمام الدائرة نفسها، وتم تحديد جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال نظرها.