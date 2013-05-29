في أول تصريح له عقب وقفه عن العمل.. ندا: سأحترم أي قرار يتخذه وزير التعليم ضدي

مدير الإدارة العامة للامتحانات لـ"الوطن": لا أعرف سبب قرار وقفي عن العمل.. وأمارس مهام منصبي بشكل طبيعي

كتب : توفيق شعبان منذ 24 دقيقة

قال محمود ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، في أول تصريح له عقب قرار النيابة الإدارية بوقفه 3 أشهر عن العمل، إنه لا يعلم سبب قرار الوقف، مشيرا الى أنه يقوم بعمله بشكل طبيعى لإنهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المنتظر أن تبدأ فى 8 يونيو المقبل وتنتهي فى 29 من نفس الشهر.

وأكد ندا، لـ"الوطن"، احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرا إلى أنه سيحترم أى قرار يتخذه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ضده وسيقوم بتنفيذه فورا.

يذكر أن النيابة الإدارية قد قررت اليوم وقف ندا 3 شهور عن العمل لمخالفات إدارية.

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