«السبسي»: عدم ترشح «الإخوان» للرئاسة في تونس عملية بهلوانية

وصف مؤسس ورئيس حزب «نداء تونس»، المرشح الرئاسى، الباجي قائد السبسي، قرار «حركة النهضة» بعدم ترشيح أي من قياداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، بـ«بالمناورة السياسية والعملية البهلوانية».

وقال السبسي: «هذه مناورة سياسية، وإن كانت لم ترشح أحدا فإنها ستصوت لمن تراه قريبا منها، وهذه عملية بهلوانية بالطبع».

وحول ما إذا كان هذا القرار ينم عن ذكاء في تفضيل التركيز على الانتخابات البرلمانية خاصة وأن الرئاسة لا تتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بالحكومة فضلا عن الظهور في الوقت نفسه بمظهر عدم المتلهف على التفردبالسلطة، أجاب: «ليس في الأمر ذكاء على الإطلاق، هم بالأصل مع النظام البرلماني أي أن تكون السلطة بيد رئيس الحكومة.. ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».

وحول توقعه لحظوظ حركة النداء في الانتخابات التشريعية المقبلة وهل يمكنأن تكون صاحبة النصيب الأكبر فيها، أجاب :«هذا ممكن، وحظوظها في ذلك ستكون في نطاق الثقة التي يمنحها الشعب لها».

وكانت قيادة حركة «النهضة» الإسلامية أعلنت، مطلع سبتمبر الماضي، عدم الدفع بأي مرشح للانتخابات الرئاسية بدافع عدم الرغبة في الهيمنة، وأكدوا كونهم مع مقترح تقديم مرشح توافقي يحظى بدعم أكثر الأحزاب لرئاسة تونس في الفترة المقبلة.