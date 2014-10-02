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حفل غنائي لطلاب المدارس في ذكرى انتصارات أكتوبر

  • مصر
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تستعد وزارة التربية والتعليم لإقامة مجموعة من الاحتفالات الخاصة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للاحتفال بالأعياد القومية.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، سيشهد حفلاً غنائياً يقوم فيه طلاب المدارس بعزف وغناء مجموعة من الأغانى الوطنية التى شكلت وجدان الشعب المصرى، ودعمت روح الانتماء والحب للوطن.

وستُقدم هذه الاحتفالية فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك بحضور قيادات الوزارة، علماً بأن موعد الحفل سوف يتحدد بعد العيد.

يذكر أن الوزارة سوف تعقد ندوة بالإسكندرية بعنوان (صور من حياة الأبطال)، بحضور الوزير ومحافظ الإسكندرية، والقيادات التعليمية والشعبية والمحلية بالمحافظة، وتستضيف الندوة أبطال عملية تدمير ميناء إيلات الإسرائيلى.

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