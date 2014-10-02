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السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه إلى وزارة الدفاع لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الحادية والأربعين لنصر أكتوبر.

رافق الرئيس وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكان في استقباله رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وأمين عام وزارة الدفاع.

كان الرئيس قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، صباح الخميس، ثم توجه بعد ذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل وقرأ الفاتحة، وصافح أسرة الرئيس الراحل.

ثم توجُه الرئيس إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة، وصافح أسرة الرئيس الراحل.

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