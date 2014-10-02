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الجيش يدمر 4 أنفاق برفح ويضبط 400 كيلو حشيش و242 مهاجر غير شرعي

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الجيش يدمر 4 أنفاق برفح ويضبط 400 كيلو حشيش و242 مهاجر غير شرعي الجيش يدمر 4 أنفاق برفح ويضبط 400 كيلو حشيش و242 مهاجر غير شرعي

المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير عبد العزيز

تمكنت عناصر قوات حرس الحدود اليوم من إحباط عدة محاولات لتهريب البضائع وتسلل الأفراد والهجرة غير الشرعية.

وأسفرت النتائج عن تدمير 4 فتحة نفق بمدينة رفح، وضبط فلوكة صيد بمنطقة حمام فرعون بجنوب سيناء محملة بـ 510 كيلو للبانجو، وضبط مركب صيد بمنطقة الأتكة بالسويس محملة بـ 3400 لتر سولار مدعم، ضبط عربة لاند كروزر محمله بـ 400 كيلو من الحشيش بمنطقة الجارة على الحدود المصرية الليبية .

وضبطت قوات حرس الحدود 3 عربات أنواع مختلفة محملين بـ 7750 قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقتي سيوة وقبر الشريف على الحدود المصرية الليبية.

وألقت القوات القبض على 242 فرد متسلل مهاجر غير شرعي بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح .

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