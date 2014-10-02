عيد الأضحى في أجنحة مونتي "كارلو أس بي"

تقع أجنحة "مونتي كارلو أس بي" على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الجذّاب، ممّا يجعل الإقامة فيها حلماً لا يُريد النزيل أن يصحو منه!

يُمكن للزائر اختيار الجناح الخاصّ به في أحد الفنادق التالية: "فندق دي باريس"، أو "فندق الأرميتاج مونتي كارلو"، أو "شاطئ مونتي كارلو"، أو "فندق ومنتجع خليج مونتي كارلو".

ويشتمل عرض الأضحى الخاصّ بهذه الفنادق، على:

• "بوفيه" الفطور.

• التوصيل من/ وإلى المطار.

• مزايا حاملي بطاقة "سيركل مونتي كارلو":خصم 50% على رسوم نادي الجولف، و"مونتي كارلو كاونتري كلوب"، الذي يضمّ 23 ملعب كرة مضرب (تنس).

ويُمكن للضيوف في فنادق "دي باريس"، و"الأرميتاج مونتي كارلو" و"شاطئ مونتي كارلو" الدخول مجّاناً إلى نادي الشاطئ، والنادي الرياضي، و"السبا" في "تيرم مارينز مونتي كارلو"، حيث يوجد مسبح دافئ، و"ساونا"، ومركز تدريب لتنشيط الأوعية الدموية، مع إطلالة بانورامية.

لائحة الأسعار

_ من 1980 يورو للجناح المؤلّف من غرفة نوم واحدة في "فندق دي باريس مونتي كارلو".

_ من 1313 يورو للجناح المؤّلف من غرفة نوم واحدة، مع إطلالة على البحر في "فندق الأرميتاج مونتي كارلو".

_ من 693 يورو لغرفة النوم الواحدة، في الجناح العلوي، والمطلّة على شاطئ "مونتي كارلو".

_ من 1160 يورو في جناح "برستيج" المشرف على البحر، في "فندق ومنتجع خليج مونتي كارلو".

تجربة خاصّة بالذوّاقة

ويمكن عيش تجربة الذوّاقة، من خلال 20 مطعماً في "مونتي كارلو أس بي أم"، حيث يحلو تناول الغداء على البحر، أو العشاء في أجواء فريدة من نوعها، علماً بأنّ المأكولات تنتمي إلى المطبخ المعاصر، وتأتي محمّلة بنكهات البحر الأبيض المتوسط.

ومن جو براسيري إلى مطاعم ذات نجمة "ميشلان"، تلبّي كلّ المطاعم الطلب للوصول إلى الكمال والإبداع في فنّ الطعام.

عرض الأضحى

• إقامة ليلتين في غرفة مزدوجة، مع وجبة الفطور، في "فندق دي باريس مونتي كارلو"، و"فندق الأرميتاج"، و"فندق شاطئ مونتي كارلو"، و"فندق ومنتجع خليج مونت كارلو".

• بطاقة دعوة من "مونتي كارلو" بقيمة 200 يورو، لقضاء وقت ممتع في أيّ مطعم من مطاعم "مونتي كرالو أس بي أم".

• مزايا حاملي بطافة "سيركل مونتي كارلو": خصم 50% على رسوم "نادي الغولف"، و"مونتي كارلو كونتري كلوب"، الذي يضمّ 23 ملعب كرة مضرب (تنس). ويمكن للضيوف في "فندق دي باريس"، و"فندق الأرميتاج مونتي كارلو"، و"فندق شاطئ مونتي كارلو" الدخول مجاناً إلى نادي الشاطئ والنادي الرياضي و"السبا" في "تيرم مارينز مونتي كارلو"، بما فيها من مسبح دافئ، و"ساونا"، ومركز تدريب لتنشيط الأوعية الدموية، مع رؤية بانوراميّة.

• التكلفة: من 520 يورو في "فندق دي باريس مونتي كارلو"، ومن 410 يورو في"فندق الأرميتاج مونتي كارلو"، و342 يورو في "فندق ومنتجع خليج مونتي كارلو"، ومن 345 يورو في "فندق شاطئ مونتي كارلو"، علماً بأنّها مخصّصة لكلّ ليلة ولشخصين (العرض لليلتين كحدّ أدنى).

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