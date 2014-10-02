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مقتل 11 جنديا وإصابة 55 جراء اشتباكات حول مطار بنينا ببنغازي وانفجار سيارتين مفخختين

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مقتل 11 جنديا وإصابة 55 جراء اشتباكات حول مطار بنينا ببنغازي وانفجار سيارتين مفخختين مقتل 11 جنديا وإصابة 55 جراء اشتباكات حول مطار بنينا ببنغازي وانفجار سيارتين مفخختين

ارشيفية

لقى 11 جنديا من قوات اللواء خليفة حفتر مصرعهم وأصيب أكثر من 55 آخرون اليوم الخميس، جراء اشتباكات ضارية مع قوات شورى ثوار بنغازي حول مطار بنينا بمدينة بنغازي.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة “الصاعقة” في تصريح ظهر اليوم ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،”إن قوات أنصار الشريعة شنوا هجوما على مطار بنينا بمدينة بنغازي مما أدي إلي مقتل 8 جنود من قوات اللواء حفتر والقوات الخاصة وإصابة ما لايقل عن 55 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة”.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات مازالت جارية حتى الآن وهناك خسائر كبيرة لدى قوات انصار الشريعة.

وفي السياق ذاته، قال المصدر العسكري إن سيارتين مفخختين اقتحمتا نقطة عسكرية قرب مطار بنينا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وأصابة آخرين لم يتم حصرهم حتى الآن.

 

أ ش أ

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