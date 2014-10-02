“جوميز”.. طريقة مبتكرة للحصول على شقة العمر بضغطة زر

كتب: فادي سعد

كثيرة جدًا محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” فأبسط الأمثلة التقليدية لمحركات البحث “google، ASK، bing” لكنها كلها متشابهة وقد تكون متماثلة، كل كتك المحركات هى محركات عامة وشاملة وهو ما يجعلك تغوص في بحر من المعلومات لا أخر له من أول، وقد تصل إلى نتيجة في بحثك لكنها ليست النتيجة المرجوة.

ما سنتناوله في الفقرات القادمة قد يهم كثير من الشباب والأهالي، فلا يوجد شابًا تخطى الـ 22 عامًا إلا وكان الحصول على شقة هو شغله الشاغل لبدء حياة زوجية جديدة، فأصبح شراء الشقة من المستحيلات لصعوبة البحث وإيجاد شقة تناسب الإمكانيات المادية المختلفة .

لكن ماذا وإن أخبرتك أنه يمكن أن يصل إليك العرض المناسب لك دون بذل مجهود شاق أو الاضطرار إلى البحث المستمر والذي غالبًا يكون بلا جدوى، ستجد الحل في كلمة واحدة وهي “جوميز”، وهو أول محرك بحث خاص بالعقارات فقط في مصر والشرق الأوسط وهو ما يجنبك الغوص في بحور البحث المترامي الأطراف وبلا نهاية.

جوميز “jumeez”… فقط حدد السعر .. حدد المنطقة .. حدد المساحة .. حدد حالة الملك والإيجار.. اضغط بحث وانتظر النتائج المطابقة لشروطك لبدء رحلة الاختيار والانتهاء من الهم الأثقل على عاتق أغلب الشباب وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ومن الجدير بالذكر أن جوميز ليس محرك بحث عقاري في مصر فقط بل امتدت توسعاته لتشمل أيضًا الإمارات والسعودية بالإضافة إلى مصر .

لنذهب فب جولة سريعة لمعرفة ما هو جوميز ماذا بداخله وكيف يمكنه مساعدتك وايضًا ما هى إنجازاته على مدار الفترة السابقة.

ماذا بداخل جوميز ؟

تبدأ واجهة المحرك البحثي العقاري الأول في الشرق الأوسط بأسماء محافظات مصر كلها ومدون تحت كل محافظة عدد الشقق المتاح شرائها وكانت القاهرة والإسكندرية صحبتا النصيب الأكبر في عدد الفرص، حيث يوقم جوميز بالتحديث اليومي لكل الشقق التي يعلن عنها في شبكة المعلومات الدولية مما يةفر عليك عناء البحث حيث تجد كل الفرص في موقع بحثي واحد .

كيف يمكن لجوميز مساعدتك ؟

يقدم لك جوميز سبل ميسرة لمساعدتك في زواجك، كل ما عليك فعله هو إخباره بإمكانياتك المادية ومةاصفات الشقة التي تحلم بها .

يأتي ذلك عبر الإجابة عن الأسئلة المتاحة في البحث المتقدم من عينة ” تمليك/إيجار.. حدد المساحة .. حدد السعر .. عدد الغرف .. حدد المنطقة .. حدد التشطيب “، بالإجابة عن تلك الأسئلة يعرض لك جوميز الشقق والعقارات المناسبة لما حددته سابقًا .

ولم يكتفي جوميز فقط بتلك الوسائل السابق ذكرها بل أضاف خاصية ” الفلاتر والمراسلة” وهما عبارة عن تحديد مواصفات الشقة التي تحلم بها وإضافة بريدك الإليكتروني حتى يتمكن فريق جوميز من مراسلتك بكل العروض الجديدة المطابقة لمواصفاتك، حيث يرفع عنك فريق عمل جوميز عناء البحث اليومي فيرسل لك الشقة إلى بريدك الإليكتروني، جوميز ليس مختص بالشقق فقط بل أيضًا يساعد الرغبين في شراء أراض لبدء مشروع استثثماري أو فيلا .

جوميز من محرك بحث إلى شريك عقاري دولي

لم يقف قطار المحرك البحثي العقاري الأول في الشرق الأوسط عن هذا الحد، بل تطلع فريق العمل إلى احتراف المجال العقاري الدولي فبعد توسعاته في السعودية والإمارات، أصبح جوميز شريك رسمي في الحدث العقاري الأكبر في الشرق الوسط وهو معرض “سيتي سكيب city scape” والمنعقد في مدينة الرياض بالسعودية، وأصبح جوميز أحد الشركاء الرسميين في هذا الحدث بجانب صحيفة المال السعودية ومؤسسة عين على الرياض ومؤسسة سهيل .