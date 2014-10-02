4 أطعمة تحافظ على نضارة بشرتك

هناك بعض الأطعمة التي يمكنها أن تحافظ على نضارة البشرة، وذلك عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعمل على إبقاء البشرة مشدودة وصحية، الأمر الذي يحمي البشرة ويبعدها عن ظهور التجاعيد.

إليك بعض هذه الأطعمة لتتلذذي بها وتستفيد منها بشرتك:

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1.السبانخ:

يساعد السبانخ في الحفاظ على شباب البشرة، وذلك لاحتوائه على المغذيات النباتية التي توفر حماية إضافية للبشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أن السبانخ يساعد على تحسين مرونة الجلد.

وللحصول على بشرة صحية ونضرة عليك بتناول حوالي ثلاثة أكواب من السبانخ أسبوعياً، كما يمكنك استخدامه مع السلطة، إذ سيكون لذيذاً جداً.

2.التوت والحمضيات:

يحتوي كل من التوت والحمضيات على الكثير من مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على التخلص من السموم ومضادات الأكسدة القوية التي تعزز أيضاً إنتاج الكولاجين وفيتامين C المفيد لنضارة البشرة، كل ما عليك فعله هو أن تقومي بصنع سلطة لذيذة من الحمضيات الطازجة والتوت على الإفطار كوجبة مفيدة لجمال ونضارة بشرتك.

3.التفاح:

التفاح كالحمضيات يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أن الحديد المتواجد في التفاح يساعد على إنتاج الميلانين الذي يعمل على شد البشرة وحمايتها من أشعة الشمس.

تتلذذي بعصير التفاح مع كوب من اللبن، فهذه الوجبة ستكون شديدة التغذية لبشرتك.

4.حليب اللوز:

هذا الحليب مفيد جداً لبشرتك؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يغذي البشرة ويساعد على حمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويمكنك استخدام حليب اللوز كالحليب العادي أو شربه مع العصير، فهو مغذٍ جيد لبشرتك.

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