بوفون: لم نستحق الهزيمة أمام أتليتكو

(إفي): أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أن فريقه كان يستحق التعادل مع أتليتكو مدريد في المباراة التي جمعتهما في ثاني جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، وانتهت لصالح "الروخيبلانكوس" بهدف نظيف.

وأوضح بوفون "كان التعادل ليصبح نتيجة عادلة، ولكن في كرة القدم التفاصيل قد تمثل الفارق"، مشيرا "أتليتكو حقيقة في أوروبا، وقوته تمكن في تماسكه، وبعد ذلك تشكيل خطورة من خلال الهجمات المرتدة".

وعن تساوي فرق المجموعة بثلاث نقاط، بعد فوز مالمو السويدي على أولمبياكوي اليوناني، علق "لا يجب علينا التفكير في هذا. فقط لابد من النظر إلى المباريات التي نلعبها على ملعبنا. يجب علينا رفع المستوى عندما نلعب خارج أرضنا".

وفيما يتعلق بشعور البعض أن اليوفي خاض المباراة بهدف تحقيق التعادل، قال "هذا أمر ممكن، الكولتشونيروس أحد فرق النخبة في كرة القدم الأوروبية، وربما يكون لهذا تأثيره".

وتابع "على أية حال، لتحقيق النضج على الصعيد الدولي يجب علينا الإقدام على مخاطرة أكبر للسعي نحو الفوز".