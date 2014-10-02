رئيس جمعية حقوقية سعودية: القصاص ورد في القرآن والمملكة لن تلغيه

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، الدكتور مفلح القحطاني، إنه أبلغ ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي جددوا مطالبات قديمة بإلغاء أحكام القصاص، بأن القصاص ورد نصاً في القرآن وموقف المملكة واضح من إلغائه.

ونقلت صحيفة «الوطن»، الخميس، عن القحطاني قوله إنهم أبلغوا الوفد الأوروبي الذي زار الجمعية بأن إثارتهم لهذه القضية تثير المشاكل، وأن الوفد أقر بأن العديد من الدول تعمد إلى استخدام حجة حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه حث الوفد الأوروبي على لعب دور في حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم وعاصمتها، القدس.

وحول مشروع المشاركة الشعبية، الذي كان من ضمن الموضوعات، التي أثارها الوفد الأوروبي، شرحت الجمعية للوفد التطورات، التي شهدتها المملكة، منا لانتخاب البلدية ومشاركة المرأة في مجلس الشورى.