أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس جمعية حقوقية سعودية: القصاص ورد في القرآن والمملكة لن تلغيه

Google+ Print

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، الدكتور مفلح القحطاني، إنه أبلغ ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي جددوا مطالبات قديمة بإلغاء أحكام القصاص، بأن القصاص ورد نصاً في القرآن وموقف المملكة واضح من إلغائه.

ونقلت صحيفة «الوطن»، الخميس، عن القحطاني قوله إنهم أبلغوا الوفد الأوروبي الذي زار الجمعية بأن إثارتهم لهذه القضية تثير المشاكل، وأن الوفد أقر بأن العديد من الدول تعمد إلى استخدام حجة حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه حث الوفد الأوروبي على لعب دور في حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم وعاصمتها، القدس.

وحول مشروع المشاركة الشعبية، الذي كان من ضمن الموضوعات، التي أثارها الوفد الأوروبي، شرحت الجمعية للوفد التطورات، التي شهدتها المملكة، منا لانتخاب البلدية ومشاركة المرأة في مجلس الشورى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا