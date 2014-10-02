عبدالله أوجلان: وقوع مذبحة في «كوباني» ينهي محادثات السلام مع تركيا

حذر زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان، الأربعاء، من أن عملية السلام بين جماعته والدولة التركية ستنتهي إذا سمح لعناصر تنظيم «داعش» بارتكاب مجزرة في بلدة تقطنها أغلبية كردية على الحدود السورية.

ويحاصر«داعش» بلدة كوباني الحدودية منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى فرار ما يربو على 150 ألف كردي سوري إلى تركيا، وزاد الضغوط على تركيا، العضو في حلف «الناتو»، للتدخل.

وقال أوجلان، في بيان أصدره وفد حزبي مؤيد للأكراد، زاره في السجن، الأربعاء: «إذا حققت محاولة ارتكاب مذبحة هدفها فإنها ستنهي العملية».

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان، بدأ عملية سلام مع أوجلان، خلال 2012، بهدف إنهاء تمرد المسلحين المستمر منذ 30 عاما من أجل المزيد من الحقوق الكردية. وأدى الصراع إلى مقتل 40 ألف شخص معظمهم من الأكراد.