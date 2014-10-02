بالصور .. أول طفلة بيد صناعية مطبوعة في بريطانيا

لم تعد الطفلة البريطانية هايلي فريزر، ذات الـ5 سنوات، تخفي يديها وراء ظهرها أثناء التقاط الصور، وذلك بعدما حظيت بلقب أول طفلة في المملكة المتحدة تحصل على طرف صناعي مطبوع، حيث تم تركيب يد اصطناعية بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد لهايلي.

وتعاني هايلي من إعاقة منذ ولادتها، حيث وُلدت دون أصابع في يدها اليسرى، ولكن اليد الجديدة التي تم تركيبها لها ستساعدها على العمل بكامل طاقتها، ويقول والدها: «حلم ابنتي تحقق، الآن تستطيع أن تمسك ألعابها، وتأكل بنفسها».

وتعد تكلفة اليد المطبوعة بسيطة للغاية، حيث يبلغ سعرها 50 جنيها إسترلينيا، كما أن تصميمها يبدو مختلفاً عن شكل الأطراف الصناعية التقليدية، وذلك لعدم شعور الأطفال بالحرج، حيث يسمح المصمم للأطفال باختيار التصاميم والألوان الخاصة بهم.