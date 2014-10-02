بالصور .. الحياة في عشوائيات بريطانيا منذ 40 عاماً

تقف الأم محتضنة طفلتها، وهي تنظر للكاميرا بتجهم، في وسط غرفة نوم صغيرة، ضيقة، غير نظيفة، وأمامها صغارها الثلاثة الآخرين يجلسون على سرير متهالك، في بيت بلا صرف صحي، ولا مياه، ولا كهرباء، ونوافذه مكسورة، هكذا هو الحال الذي ظهرت عليه ملايين العائلات البريطانية في مجموعة من الصور الوثائقية، تنشر لأول مرة، عن عشوائيات البلاد قبل 40 عاماً.

وحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، فإن هذه الصور، التي سيتم عرضها في معرض بعنوان «اجعل حياتك تستحق العيش»، تكشف عن الظروف القاسية التي عاشها ملايين البريطانيين في ستينيات القرن الماضي، قائلة إن الفقير البريطاني، في الماضي، هو من كان ليس لديه كهرباء، ولا مياه، ومن ينام في بيت بلا سقف، ولكن اليوم، باتت معظم الأسر التي تُصنف على أنها «فقيرة» في البلاد، تستطيع تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية، كما يستطيع العديد منهم تحمل تكلفة الكماليات مثل «بلاي ستيشن» والتليفون المحمول.

وقضى المصور البريطاني، نك هيدجز، 3 سنوات في زيارة العشوائيات في المدن الكبرى مثل برمنجهام ومانشستر وليدز ولندن كجزء من حملة خيرية، تم إطلاقها، في ديسمبر 1966، حيث ووثَق هيدجز، في صوره، ظروف المعيشة اليومية لأكثر من 3 ملايين شخص عاشوا في الأحياء الفقيرة، في ستينيات القرن الماضي، وهي فكرة غير مألوفة في ذلك الوقت، بالنسبة لمصور وثائقي أن يركز على القضايا الداخلية، حيث كانت القصص المصورة المتعلقة بالحرب والقضايا الدولية هي الأكثر تفضيلاً في عالم الإعلام، ولكن كان هيدجز يهدف إلى تغيير طريقة تفكير الناس حول القضايا الاجتماعية، وذلك باستخدام قوة التصوير.

وتبرع هيدجز بألف صورة من عمله للمتحف الوطني للإعلام، في 1983، ولكن لم تُنشَر أي من الصور في الإعلام منذ التقاطها منذ 40 عاماً، وذلك لحماية خصوصية العائلات التي ظهرت فيها.

وخلال المشروع، التقط هيدجز صوراً لعائلات تنام في الأضواء ليلاً لإبقاء الفئران بعيدة عنهم، حيث وجدوا 16 فأراً في هذه الليلة في منزلهم، وعائلات أخرى تعيش في غرف نوم مليئة ببرك من مياه الأمطار.

ويقول هيدجز: «هذه الصور أصبحت وثائق تاريخية، وفشل الحكومات المتعاقبة سابقاً في توفير السكن الصحي، والآمن، هو بمثابة علامة قاسية على تقاعس المجتمع، ولذا ينبغي أن نحتفل من خلال الصور بالتقدم الذي نعيشه الآن».

ويفتتح معرض صور هيدجز، الخميس، في متحف العلوم، في لندن، ويستمر حتى 18 يناير 2015.