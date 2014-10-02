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بالصور .. الحياة في عشوائيات بريطانيا منذ 40 عاماً

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تقف الأم محتضنة طفلتها، وهي تنظر للكاميرا بتجهم، في وسط غرفة نوم صغيرة، ضيقة، غير نظيفة، وأمامها صغارها الثلاثة الآخرين يجلسون على سرير متهالك، في بيت بلا صرف صحي، ولا مياه، ولا كهرباء، ونوافذه مكسورة، هكذا هو الحال الذي ظهرت عليه ملايين العائلات البريطانية في مجموعة من الصور الوثائقية، تنشر لأول مرة، عن عشوائيات البلاد قبل 40 عاماً.

Squalor: Mrs M huddles with her four young children in the council house that they share with her husband in Balsall Heath, Birmingham. Their home has no bathroom, no hot water and the inside walls are running with damp. The children slept on sodden seat cushions covered by a couple of old ‘macs’. They are pictured in January 1969, when a thick layer of snow lay outside and the windows were broken

With mould and cracked plaster adorning the walls, and a makeshift washing line sweeping across the cooker, a young boy stands alone in the kitchen of a slum house in Birmingham in August 1970

وحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، فإن هذه الصور، التي سيتم عرضها في معرض بعنوان «اجعل حياتك تستحق العيش»، تكشف عن الظروف القاسية التي عاشها ملايين البريطانيين في ستينيات القرن الماضي، قائلة إن الفقير البريطاني، في الماضي، هو من كان ليس لديه كهرباء، ولا مياه، ومن ينام في بيت بلا سقف، ولكن اليوم، باتت معظم الأسر التي تُصنف على أنها «فقيرة» في البلاد، تستطيع تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية، كما يستطيع العديد منهم تحمل تكلفة الكماليات مثل «بلاي ستيشن» والتليفون المحمول.

Desperate: Mrs H lived with her husband and her baby boy in a tenement block in Glasgow which had been deserted by all other families. One morning the couple woke up to find that a demolition gang had started to tear down their home. Here, Mrs H is seen pushing her child over building debris into the cold, unlit building

وقضى المصور البريطاني، نك هيدجز، 3 سنوات في زيارة العشوائيات في المدن الكبرى مثل برمنجهام ومانشستر وليدز ولندن كجزء من حملة خيرية، تم إطلاقها، في ديسمبر 1966، حيث ووثَق هيدجز، في صوره، ظروف المعيشة اليومية لأكثر من 3 ملايين شخص عاشوا في الأحياء الفقيرة، في ستينيات القرن الماضي، وهي فكرة غير مألوفة في ذلك الوقت، بالنسبة لمصور وثائقي أن يركز على القضايا الداخلية، حيث كانت القصص المصورة المتعلقة بالحرب والقضايا الدولية هي الأكثر تفضيلاً في عالم الإعلام، ولكن كان هيدجز يهدف إلى تغيير طريقة تفكير الناس حول القضايا الاجتماعية، وذلك باستخدام قوة التصوير.

Deprived: Mrs T and her family of five, including her child pictured in this photograph in May 1969, lived in a decaying terraced house owned by a steelworks in Sheffield. They had no gas, no electricity, no hot water, no bathroom and no bathroom. Mrs T's cooking was done on the fire in the living room

Dinner time: Mrs T crouches over the open fire at the home she shares in Toxteth, Liverpool, with her husband Mr T (pictured). The photograph is one of 100 that will go on show in the new exhibition - entitled Making Life Worth Living - which opens at the Science Museum, London on Thursdayوتبرع هيدجز بألف صورة من عمله للمتحف الوطني للإعلام، في 1983، ولكن لم تُنشَر أي من الصور في الإعلام منذ التقاطها منذ 40 عاماً، وذلك لحماية خصوصية العائلات التي ظهرت فيها.

Hungry: A woman and her child look up from the kitchen of a council-owned property in a slum in Balsall Heath, Birmingham in November 1969. Above them a makeshift washing line is tied to the exposed water pipes attached to the peeling, damp-ridden walls in the dank room

وخلال المشروع، التقط هيدجز صوراً لعائلات تنام في الأضواء ليلاً لإبقاء الفئران بعيدة عنهم، حيث وجدوا 16 فأراً في هذه الليلة في منزلهم، وعائلات أخرى تعيش في غرف نوم مليئة ببرك من مياه الأمطار.

Grasping at normality: Peering into a fragment of mirror stuck on the wall, a young woman puts on make-up in her Glasgow basement flat in October, 1970. Next to her a tap slowly drips into a dirty sink as light pours in through a shattered window - hastily covered with cardboard taken from discarded cereal boxes

ويقول هيدجز: «هذه الصور أصبحت وثائق تاريخية، وفشل الحكومات المتعاقبة سابقاً في توفير السكن الصحي، والآمن، هو بمثابة علامة قاسية على تقاعس المجتمع، ولذا ينبغي أن نحتفل من خلال الصور بالتقدم الذي نعيشه الآن».

Infested: Mr and Mrs Gallagher, pictured here in January 1970, lived with their four children in a ground floor tenement flat in Maryhill, Glasgow. Their bedroom was covered in pools of rainwater and at night they sleep with the light on to keep the rats away - one night they counted 16 rats in the room. Above, Mr Gallagher with one of his children

ويفتتح معرض صور هيدجز، الخميس، في متحف العلوم، في لندن، ويستمر حتى 18 يناير 2015.

Harrowing: A young girl tries to soothe a crying infant by holding it close to her chest. The pair stand in front of peeling, moulding wallpaper in what the photographer describes as a 'substandard property' in Balsall Heath, Birmingham in June 1969

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