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بالصور .. افتتاح مشروع “اصنع فرحة العيد” بمعرض صناع الحياة بطور سيناء

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بالصور .. افتتاح مشروع “اصنع فرحة العيد” بمعرض صناع الحياة بطور سيناء بالصور .. افتتاح مشروع “اصنع فرحة العيد” بمعرض صناع الحياة بطور سيناء

معرض “صناع الحياة”

دعت جمعية صناع الحياة فى معرضها الرابع للملابس بطور سيناء فى مشروع ” اصنع فرحة العيد” بالتبرع بالملابس القديمة للمحتاجين بشرط “ان تكون من الملابس التى ترتديها”.

افتتح معرض صناع للملابس ، أمس الأربعاء ، بحديقة الشهداء بطور سيناء بالتنسيق مع فريق الجامعة وفريق صناع الحياة.

وقال احمد محمد التهامى نائب رئيس جمعية صناع الحياة بجنوب سيناء ان المواطنين تبرعوا بالكثير من الملابس ، التي قام شباب الجمعية بغسلها وكيها وتغليفها ، وطالب المتبرعين بان يتبرعوا بالملابس التي يرضون لأنفسهم ان يرتدوها لتدخل الفرحة فى نفوس المحتاجين والفقراء.

وأشارت زهراء ابراهيم مصباح منسقة مشروع “اصنع فرحة العيد” ان المشروع يرحب بكل الذين يريدون دعمه لصنع الفرحة للأطفال والمحتاجين لتلك الملابس الذين ينتظرونها كل عام ولو بالدعم المعنوى.

وقال جعفر لملول أحد رواد معرض صناع الحياة ان المعرض يعطى امل للمحتاجين والفقراء الذين لايستطيعوا شراء ملابس العيد بانه مازال الخير موجود.

ومن جانبه أكد احمد نشأت رئيس جمعية صناع ان الجمعية سوف تقوم من خلال اسبوع الخير فى عيد الاضحى بتوزيع لحوم الاضاحى وتخصيص يوم فرحة للأيتام لإشعارهم بفرحة العيد ، موضحا ان المستهدف من معرض الملابس 300 أسرة.

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