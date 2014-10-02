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مقتل أربعة جنود أفغان وإصابة ثمانية في هجوم انتحاري بكابول

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مقتل أربعة جنود أفغان وإصابة ثمانية في هجوم انتحاري بكابول مقتل أربعة جنود أفغان وإصابة ثمانية في هجوم انتحاري بكابول

ارشيفية

قتل أربعة جنود من الجيش الأفغاني وأصيب ثمانية بجروح في هجوم انتحاري شن اليوم بالعاصمة كابول.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، أن انتحاريا استهدف حافلة تابعة للجيش في منطقة دوجاباد بحي الشرطة السابع في العاصمة كابول ، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثمانية بجروح.

وقال مدير مستشفى الاستقلال الدكتور علي اسحان ، إن المستشفى استقبل 6 جنود جرحي في حالة مستقرة وسمح لهم بالمغادرة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وفي الشأن ذاته ذكرت وسائل إعلام أفغانية ، أن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ، أعلن مسئولية الحركة عن الهجوم.

تأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة التصعيد المسلح من قبل حركة طالبان ردا على توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة للسماح لنحو 10 آلاف من القوات الأمريكية بالبقاء في أفغانستان العام المقبل.

 

أ ش أ

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