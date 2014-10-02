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أوقاف السويس: رفضنا إقامة ساحات لصلاة العيد لها انتمائات سياسية وجميع الأئمة أزهريين‎

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أوقاف السويس: رفضنا إقامة ساحات لصلاة العيد لها انتمائات سياسية وجميع الأئمة أزهريين‎ أوقاف السويس: رفضنا إقامة ساحات لصلاة العيد لها انتمائات سياسية وجميع الأئمة أزهريين‎

وزارة الأوقاف

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أنهم رفضوا إقامة أى ساحات بعيد الأضحي تنتمي لأى فصائل أو قوي سياسية حفاظا على قدسية العيد والابتعاد نهائيا بالدين والشعائر الاسلامية عن اى أمور سياسية وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بإبعاد المساجد والأوقاف نهائيا عن السياسة والتركيز فقط فى الأمور الدينية وهو الدور الأصيل للأوقاف والأزهر ، موضحا أن جميع الساحات ستحدث فيها أئمة أزهاريين وتابعين لوزارة الأوقاف.

أضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات صحفية أن هناك 40 ساحة لصلاة العيد بالسويس ، موضحا أن هناك متابعة لجميع المساجد وساحات صلاة العيد لمنع اى خطب تتحدث عن السياسية او أى محاولات للتحريض على العنف وبث روح الفتنة بين المواطنين.

تابع وكيل وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة العيد ستكون عن العيد وآدابه وضوابط الفرحة فيه والعبادات والأعياد في الإسلام وحكمة مشروعية الأعياد والآداب الإسلامية في العيد والأعياد تدعوا للتسامح ونبذ الخلافات بالاضافة إلى مظاهر الفرح وضوابطه في العيد.

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