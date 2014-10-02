أمن السويس يعلن حالة الاستنفار لتأمين المناطق الحيوية خلال عيد الأضحى

أعلنت مديرية أمن السويس برئاسة اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لإمن السويس ، حالة الاستنفار والطوارئ وتكثيف التواجد الأمنى وانطلاق دوريات، ابتداءًا من وقفة عيد الأضحي غدًا حتي نهاية أجازة العيد وذلك بكافة المناطق والمنشآة الحيوية فى مقدمتها نفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى والشركات البترولية والصناعية، لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث.

وقال قيادى أمنى فى تصريحات خاصة، إنه تم التنسيق مع رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة خلال أيام العيد وخاصة منطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة، مع التنسيق للخروج بحملة لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية غير المرخصة.

وأضاف أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى، موضحا أن هناك قوة ستتمركز بمنطقة العين السخنة وتأمين كافة القرى السياحية والشواطئ هناك حتى منطقة الزعفرانة، وأشار أن هناك قوات ستكون منتشرة داخل المدينة لتأمين الحدائق العامة ومنطقة بور توفيق، موضحًا أن خطة التأمين الداخلى ستبدأ بتأمين كافة ساحات العيد الضخمة التى ستضمن أعدادا كبيرة من المواطنين أمثال ” الخالدين – الأربعين – أول السور – فيصل “، كما هناك تعليمات مشددة على رجال المرور بالتواجد المكثف منذ يوم الوقفة حتى نهاية أيام العيد والأجازات يوم الأحد القادم .