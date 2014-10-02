لبيب يكلف المحافظين بفتح الحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام العيد

أعلنت المحافظات حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين والانتهاء من نظافتها وتوفير أكياس القمامة بها للحفاظ على النظافة العامة، وذلك استعدادا لخروج المواطنين للتنزه خلال العيد.

كما كلف لبيب المحافظين ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة فى الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، إضافة إلي مراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بكافة المراكز والمدن بالمحافظات، لافتا إلى قيام جميع المحافظات بتخصيص أماكن مختلفة لذبح الأضاحي تتوافر بها الشروط الصحية والبيئية لمنع التلوث بالمحافظات.

وفى هذا السياق، أشار لبيب إلي أنه سيتم متابعة انتظام العمل في مواقف السرفيس وتعزيز خطوط النقل الداخلي التي تشرف المحافظات علي تشغيلها، خاصة التي تعمل بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة مع تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتشديد الرقابة علي المخابز وطرح كميات إضافية من اللحوم والدقيق والسكر والأرز والدقيق بالأسواق.

ولفت إلى أن الوزارة خصصت رقم تليفون (33378597) الخاص بغرفة عمليات الوزارة لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين طوال أيام العيد للعمل على حلها فورا، منوها بقيام غرفة عمليات الوزارة بمتابعة عمل أجهزة المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظات على مدى 24 ساعة يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات مع متابعة تواجد فرق الصيانة السريعة للمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير وسائل النقل السريعة لسرعة إصلاح أي أعطال.

أ ش أ