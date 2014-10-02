الكهرباء: الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم 375 ميجاوات مقابل صفر أمس

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الخميس يبلغ 375 ميجاوات مقابل صفر ميجاوات أمس الأربعاء، حيث لم يتم قطع التيار إجباريا أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن أقصى حمل صباحي متوقع اليوم الخميس يبلغ 21050 ميجاوات، بينما يبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24400 ميجاوات مقابل 24500 ميجاوات في ساعة الذروة أمس الأربعاء الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 17600 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الواحدة بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ