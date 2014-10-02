الكهرباء: الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم 375 ميجاوات مقابل صفر أمس

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الخميس يبلغ 375 ميجاوات ‏مقابل ‏‏‏صفر ميجاوات أمس الأربعاء، حيث لم يتم قطع التيار إجباريا أو ‏تخفيض ‏‏‏أحمال بالتنسيق ‏‏مع ‏المشتركين.‏‎‏ ‏

‏وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن أقصى حمل صباحي متوقع اليوم الخميس يبلغ 21050 ‏ميجاوات، بينما يبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24400 ميجاوات مقابل 24500 ‏ميجاوات في ساعة الذروة أمس الأربعاء الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 17600 ميجاوات.‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى الواحدة بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‎‏‎‏ ‏

أ ش أ‎‏ ‏‎‏