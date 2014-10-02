حياة ترايسي مورغان الفنية مهددة بسبب حادث السير

كشف مصدر مقرّب من الممثل الأمريكي Tracy Morgan أنه ربما لن يتمكن بعد الآن من متابعة حياته الفنية ونشاطاته التمثيلية بشكل طبيعي، لأن حالته الصحية لم تعد تسمح بذلك، بعد حادث السير المروع الذي تعرض له منذ فترة.

وقال المحامي Benedict Morelli إن Morgan االبالغ من العمر 45 عاماً، والذي دخل مركزاً لإعادة التأهيل بعد الحادث، مازال يتلقى جلسات علاج فيزيائي بالإضافة إلى تدريبات على النطق، لأن الجروج التي أصيب بها في الرأس أثرّت على نطقه وقدراته المهنية بشكل ملحوظ.

وأكد Morelli خلال حديث صحفي أن Tracy يعاني صعوبة بالغة في المشي ولا يستطيع التنقّل إلا على الكرسي المتحرّك، وسيبقى على هذا الحال لعدة أشهر، مما يمنعه من ممارسة حياته الفنية وتقديم الأدوار الكوميدية التي عرفها الجمهور من خلالها طوال مسيرته الحافلة.

يشار إلى أن Tracy Morgan كان قد تعرض لحادث سير مروع في شهر حزيران الماضي، حيث إصطدمت سيارته مع خمس سيارت أخرى على إحدى طرقات ولاية نيوجيرسي الأمريكية عند الساعة الواحدة فجراً، وقد أسفر الحادث عن سقوط قتيل يدعى James McNair، بالإضافة إلى 4 جرحى.