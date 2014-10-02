بدء عرض أفلام العيد في الصالات العربية

ما هي مواضيع الأفلام الأربعة البارزة التي بدأ عرضها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك في الصالات العربية؟ التفاصيل في هذه اللمحة السريعة عنها.

Dolphin Tale 2

عام 2011 استمتعنا بمشاهدة الفيلم العائلي Dolphin Tale والعلاقة الجميلة التي ربطت الصبي Sawyer Nelson بالدلفين Winter المقطوع ذيله بعد وقوعه بفخ السلطعون. هذا الأسبوع، نحن على موعد مع الجزء الثاني من هذا الفيلم بعنوان Dolphin Tale 2 وتدور قصته مجدداً حول الدلفين Winter الذي فقد أمّه وأصبح وحيداً. فما هي الطريقة لإخراج هذا الأخير من عزلته؟ Dolphin Tale 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

The Prince

محبو أفلام الأكشن هم على موعد مع Bruce Willis و John Cusack و Jason Patrick الذين يشاركون في بطولة هذا الفيلم الذي تدور قصه حول قاتل متقاعد يعود لممارسة مهنته بعد عملية خطف طالت إبنته. The Prince يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Good People

فيلم من نوع الاكشن والتشويق من بطولة James Franco و Kate Hudson و Tom Wilkinson ، محوره الثنائي Annaو Tom المديونان واللذان يواجهان مشاكل عديدة لدفع مستحقاتهما. في يوم من الأيام يبتسم "الحظ" لهما عندما يجدان جثة هامدة في شقتهما وبقربها مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني. فهل سيختاران معادلة المال مقابل المتاعب؟ Good People يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

الحرب العالمية الثالثة

ها هي النسخة المصرية المعدّلة من الفيلم الكوميدي الأميركي Night at the Museum تشق طريقها الى الصالات العربية والتي يؤدي دور البطولة فيها أحمد فهمي و شيكو و هشام ماجد و علاء مرسي. الفيلم من إخراج أحمد الجندي، تدور قصته حول شاب يزور المتحف حيث وفي منتصف الليل، تعود الحياة لجميع الشخصيات والحيوانات المعروضة بداخله فيستيقظ توت عنخ أمون وهتلر ودراكولا وهولاكو وعلاء الدين. يحاول هتلر إعلان الحرب العالمية الثالثة لكن الشاب سيكون له بالمرصاد. الحرب العالمية الثالثة يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.