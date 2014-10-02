أسرة المغربية ابتسام تسكت:لم تجر عمليات تجميل ويزعجها تشبيهها بهيفا

أثارت المغربية ابتسام تسكت زوبعة إعلامية فور ظهورها لبضع دقائق في تجارب أداء Arab Idol حيث نالت ثلاث " موافقات " بعد أن رفضها حسن الشافعي، وقالت عنها نانسي إنها تتشارك مع هيفا وهبي في الجمال، واتفق حولها راغب وأحلام وقالا لها إنها تمتلك مواصفات نجمة، لكن ينقصها بعض الخطوات لتسير على المسار الصحيح.

سافرت إلى لبنان و تم إقصاؤها، لكن صورها ظلت تنتشر في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشبهين إياها بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وقبل أسابيع أطلت من جديد في أولى برايمات برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه العاشر،مثيرة زوبعة إعلامية أخرى، تتأرجح بين الاتهامات بإجراء عمليات تجميل وإشاعات المشاركة في البرنامج من أجل حملة ترويجية لفيديو كليب.

أسرة ابتسام تسكت اختارت "سيدتي نت" لترد على جميع الاتهامات والإشاعات ولتجيب على جميع التساؤلات، وكان اللقاء في بيت العائلة في مدينة سلا:

متى بدأت تظهر بوادر موهبة الغناء عند ابتسام؟

(تجيب والدتها منى ) عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت تدندن بعض الأغاني، وكانت تحفظ الأغاني التي تسمعها أختها فاطمة الزهراء وتعيد غناءها، وسرعان ما بدأ يظهر صوتها الجميل إلى أن شاركت في أحدى الأنشطة المدرسية .

(وتضيف أختها) خلال دراستها كانت أستاذتها في مدرسة " أنوال " في فاس تقول إنها تشبه هيفا وهبي، وكانت ابتسام تغضب من هذا التشبيه.

كيف كانت ابتسام في المدرسة ؟

كانت مشاغبة، ولطالما كونت "عصابات" برفقة أصدقائها وتكون غالباً هي القائدة. هي فتاة مرحة جداً في طفولتها وما زالت تجلب الضحكة للمنزل بـ" خفة دمها ".

صرحت ابتسام خلال صف المسرح داخل الأكاديمية أنها عاشت طفولة صعبة، كيف ذلك ؟

(تقول والدتها) بالفعل ابتسام عاشت طفولة صعبة للغاية بسبب بعض التوتر داخل الأسرة وخاصة علاقتي بوالدها، ما جعلها تعاني الكثير وجعل منها إنسانة " حساسة " لأبسط الأمور .

وهو ما كشفته ابتسام في اعترافاتها داخل حصة المسرح في الاكاديمية، ولا نريد الخوض في مزيد من التفاصيل فالمهم الآن هو تشجيع ابتسام للمضي قدماً في الاكاديمية .

أراب أيدول

كيف جاءت فكرة مشاركة ابتسام في Arab Idol ؟

(والدتها ) باقتراح مني وبعد أن ألح عليها الكثيرون شاركت لكنها لم توفّق .

كيف كانت ردة فعلها بعدما تم إقصاؤها من البرنامج في المراحل الأولى؟

شعرت بالصدمة بعد رفضها في المراحل المتقدمة، خاصة بعدما أثنى الكثيرون على صوتها قبل المشاركة .

نالت شهرة لا بأس بها بعد المشاركة في البرنامج . ألم تفكر باستغلال الفرصة لتبدأ مشوارها الفني وتعتمد على نفسها ؟

_تجيب صديقتها المقربة وعد) الفكرة كانت غير واردة خصوصاً أن ابتسام كانت راغبة في تعلم أصول الموسيقى والغناء، وكانت تطمح إلى تطوير قدراتها الفنية.

ستار أكاديمي

كيف كان إحساسكم وأنتم تشاهدون ابتسام في أولى البرايمات؟

فرحنا بالتأكيد فور اتصالها من لبنان وإخبارنا بقبولها لتكون ضمن الطلاب السبعة عشر، وزادت فرحتنا عند مشاهدتها على مسرح "ستار أكاديمي" الذي كان بمثابة حلم تحقق .

هل كانت تشاهد المواسم السابقة من البرنامج ؟

كنا نشاهد المواسم السابقة معاً حتى أننا وبسبب المشاكل العائلية كان والدها يمنعنا من مشاهدة البرنامج، فكنا نتابع البرنامج عند بعض الأقرباء، ابتسام كانت تشاهد المواسم السابقة وخصوصا المواسم الأولى ولطالما حلمت بدخول الأكاديمية .

هل شاركت من قبل في الكاستينغ أم أن هذه هي المرة الأولى ؟

شاركت في كاستينغ الموسم الثامن من البرنامج . لكن مشاكل في جواز سفرها حالت دون سفرها إلى لبنان مع باقي الطلاب، ثم شاركت في هذا الموسم وسارت الأمور على ما يرام وحققت حلمها .

من كانت تشجع ؟

كانت تشجع الأصوات الجيدة وخصوصا المغاربة المشاركين كصوفيا المريخ وبسمة وسكينة وزينب. بالإضافة إلى سعد رمضان وجوزيف عطية .

هل ترون أن ابتسام قادرة على نيل اللقب لتكون أول مغربية تفوز به ؟

نحن نؤمن بقدرات ابتسام الصوتية وحضورها، فهي تملك طاقة لم تظهرها بعد، وهي بالتأكيد قادرة أن تفوز باللقب .

من هو المنافس الأكبر لابتسام داخل الأكاديمية حسب وجهة نظركم؟

ابتسام تملك خامة صوتية مميزة وصوتها قادر على منافسة جميع الأصوات المشاركة هذه السنة لا بل والتفوق عليها.

تربط ابتسام علاقة صداقة وطيدة مع المصري محمد حسين و الكويتي عبد السلام، كيف ترون هذه العلاقة؟

نحن نتمنى أن تكون ابتسام صديقة الجميع، لكن هي أدرى بما يدور داخل الأكاديمية ولها كامل الحرية في اختيار أصدقائها المقربين.

نميمة في الأكاديمية

الكاميرا أحياناً ترصد بعض الطلاب في حالة نميمة على ابتسام ما تعليقكم؟

في هذه الحالات، نغضب أحياناً خصوصاً عندما نجد بعض الطلاب " ينافقون " ابتسام في وجودها ويتكلمون عنها عندما لا تكون موجودة، لكن تبقى هذه حريتهم وكل إنسان يظهر كيف ترب!ى .

من هم الطلاب الذين ستصوتون لهم في حالة " النومينيه "؟

(تجيب أختها فاطمة الزهراء ممازحة) بالتأكيد ابتسام وغادة لأننا نحبها كثيراً ونجدها طيبة القلب وعبد السلام ومحمد حسين .

هناك شائعات تلاحق ابتسام تتنوع بين علاقات الإعجاب والحب، ما رأيكم ؟

(تجيب والدتها بصرامة) كلهم إخوة والحب مستبعد من تفكير ابتسام داخل الأكاديمية وهي تعلم أن أخيها يشاهدها لذلك فهي تحرص جيداً على تصرفاتها.

شبيهة هيفا

كثيرون لاحظوا الشبه بين الفنانة اللبنانية هيفا وبين ابتسام، هل سيضرها هذا التشبيه أم سينفعها ؟

ربما ابتسام تشبه هيفا قليلاً في الشكل، لكنها تحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن هذا التشبيه. وقد سبق لها أن رفضت عروض الكثير من شركات الإنتاج اقترحوا عليها تغيير اسمها واستبداله بـ " هيفا المغربية" لكنها رفضت وأصرت أن يبقى اسمها ابتسام تسكت .

هل سبق لابتسام أن أجرت عمليات تجميل؟

بالتأكيد لا، فهي لم تقم بأي عملية تجميل لتتشبه بهيفا أو غيرها من الفنانات،ولا حتى تبييض للأسنان.

الكثير من التعليقات والانتقادات التي طالت ابتسام تتركز حول حبها " للدراما " داخل الأكاديمية ؟

نعم وصلتنا بعض هذه الانتقادات وردنا كالتالي : بالنسبة للحادثة التي وقعت لابتسام في حصة الرياضة هي ليست تمثيلاً ولا دراما. كل ما في الأمر أنها تعاني من ألم في رجلها يعود إلى حادثة أصابتها في رجلها وكانت عاجزة عن الحركة طيلة شهرين كاملين، وهذا هو التقرير الطبي بين يديكم يوضح حالة ابتسام الصحية . وهو ما جعلها تخرج من الأكاديمية للعلاج. وهو ما يفسر اختفاءها أحياناً من الأكاديمية .

ما سر الفيديو كليب الذي ظهر مباشرة بعد دخول ابتسام إلى الأكاديمية ؟

(تجيب أختها) الكليب صور في شهر أيار/مايو الماضي وبسبب الحادث تم تأجيل إطلاقه . ولا تعاقد بين ابتسام وأي شركة إنتاج. تعاقدها الوحيد مع " إدارة الأكاديمية " . وبخصوص ما قيل حول أنها فنانة محترفة أقول إن العديد من طلاب المواسم السابقة كانت لهم كليبات، وأختي ليست الأولى، فهي ما زالت " فنانة هاوية " في بداية الطريق و تريد أن تتعلم أكثر وينقصها الخبرة .

كادر

ابتسام تسكت من المغرب

العمر: 21 سنة

البرج: الميزان

التخصص الجامعي: اقتصاد

الهوايات: السفر – لعب التنس- السباحة- تربية الكلاب – تأليف الأغاني .

اللون المفضل: الأسود

الطبق المفضل: البسطيلة

شخصية خيالية او كرتونية: باتمان

رقم الحظ: 9

البلد المفضل: كندا