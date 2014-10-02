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الطيب يطالب رئيس جامعة الأزهر الجديد النهوض بها على كافة المستويات

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الطيب يطالب رئيس جامعة الأزهر الجديد النهوض بها على كافة المستويات الطيب يطالب رئيس جامعة الأزهر الجديد النهوض بها على كافة المستويات

أحمد الطيب شيخ الأزهر

أعلنت مشيخة الأزهر في بيان رسمي تكليف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للدكتور عبدالحي عزب عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة برئاسة جامعة الأزهر، حيث سلَّمَه قرار التعيين اليوم، بعد صُدورِه من رئيس مجلس الوزراء بتفويضٍ من السيد رئيس الجمهورية، وبناءً على اختيار الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وطالب شيخ الأزهر عزب بالنهوض بجامعة الأزهر على كافَّة المستويات، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، والتعاون معهم للارتقاء بالجامعة، وعقد دوراتٍ تدريبيَّة مكثَّفة لهم، وعقد ندوات ثقافية لتوعية الطلاب، وترسيخ الوازع الوطني والانتماء الأزهري في نفوسهم، وتوعيتهم بالحِرص على مستقبلهم، وتوفير كافَّة السبل لتهيئة المناخ الدراسي المناسِب واللائق بجامعة الأزهر، والعمل على استقراراها، والتصدِّي لأيِّ محاولة لتعطيل سير الدراسة، والتعامُل بحسمٍ عادلٍ مع أيِّ خُروج على نظام الجامعة أو انتهاك حُرمتها، تلك الجامعة العريقة التي يقصدُها جميع طلاب العلم من كلِّ بلدان العالم.

وأعرب عزب عن عظيم امتنانه بصدور هذا القرار الذي يعتبره تكليفًا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووعَد بالعمل الجاد على تطوير جامعة الأزهر بالتعاون مع نواب الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس على كافة المستويات.

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