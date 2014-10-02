الأرز المديني

أعدّ عميد طهاة "باب رزق" رياض المطيري هذا الطبق

المقادير

كيلوغرام من اللحم المقطّع إلى مكعبات كبيرة

لتر من الماء

4 أعواد من القرفة

5 حبات من المسمار (قرنفل)

10 حبات من الهيل

ملح،حسبالرغبة

4 أكواب من الأرز

نصف كوب من السمن البلدي

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون

نصف ملعقة من الكمّون المطحون

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون

طريقة التحضير

.1ضعي اللحم في قدر على النار، وأضيفي الماء والقرفة والمسمار والهيل والملح إليه، وذلك حتى ينضج.

.2أخرجي اللحم من المرق.وصفّي المرق من حبّات البهارات.ثم أضيفي الأرز والقليل من السمن إلى القدر عينها،مع المرق، ودعيه على نار هادئة، وذلك حتى ينضج الأرز.

3. ضعي في قدر ثانيةخاصّة بالفرن البهارات المطحونة (الفلفل الأسود والكمّون والزعفران)، مع اللحم بعد دعكه بالسمن.وأدخلي هذه القدر إلى الفرن حتى يحمر اللحم.وقدميه مع الأرز.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

مدةالتحضير: 90 دقيقة.

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