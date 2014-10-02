وزير البيئة يتفقد مصنعي طرة وحلوان للأسمنت

قام الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بزيارة ميدانية لمصنعي طرة وحلوان للأسمنت تم خلالها عرض خطة توفيق الأوضاع البيئية للمصنعين، وعرض توضيحى لنظم إعداد خطة توفيق الأوضاع ومراجعة خطة توفيق الأوضاع بهما، وذلك برفقة ممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار وقيادات الوزارة ومديري مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

وأكد وزير البيئة دور الوزارة في مساعدة المصنعين على تحقيق التوافق البيئى من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى (المرحلة الثانية)، حيث تم بأسمنت طرة ومن خلال إحدى الحزم التمويلية تمويل مشروع استبدال المرسبات الإلكتروستاتيكية بفلاتر نسيجية جديدة في خط إنتاج الأسمنت الجاف رقم (8) مصنع (2)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 24 مليون دولار، كما تم دعم الشركة بمبلغ قدره 15 مليون دولار من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى المرحلة الثانية من القيمة الإجمالية للمشروع (80% قرض و20% منحة) وتم التشغيل في فبراير 2013.

كما أكد «فهمى» أنه تم بشركة أسمنت حلوان ومن خلال إحدى الحزم التمويلية تمويل مشروع استبدال المرسبات الإلكتروستاتيكية بفلاتر نسيجية لعدد 13 طاحونة أسمنت وماكينة التعبئة ونقطة التغذية في خط (2) بفلاتر نسيجية، وقام مشروع التحكم في التلوث الصناعى (المرحلة الثانية) بدعم الشركة بمبلغ 13 مليون جنيه من القيمة الإجمالية للمشروع، وتم التشغيل في عام 2012، وتم استبدال الوقود المستخدم بالخطوط الجافة فرنى (1) و(2) بالغاز الطبيعى بدلا من المازوت بتكلفة حوالى 18 مليون جنيه، وتم التشغيل في 2010.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى لخطة توفيق الأوضاع في الشركتين، حيث تقدمت شركة أسمنت طرة بخطة توفيق الأوضاع البيئية لجهاز شؤون البيئة في 5 يونيو 2010، وتشتمل على 18 مشروعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 242 مليون جنيه مصرى في الفترة الزمنية (2005- 2016)، كما يقوم الجهاز بمتابعة الجدول الزمنى لتنفيذ الخطة.

وتبين خلال استعراض الموقف التنفيذى لخطة توفيق الأوضاع البيئية لشركة أسمنت حلوان أن الشركة تقدمت بالخطة في 5 يونيو 2010، وتشتمل على 11 مشروعا بتكلفة استثمارية 115 مليون جنيه مصرى في الفترة الزمنية (2005- 2015) ويقوم الجهاز بمتابعة الجدول الزمنى لتنفيذ الخطة.